Рогозин показал фото со стройки второго стартового комплекса на Восточном

Взгляд
7 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Почему «Петров и Боширов» не похожи на настоящих разведчиков

Британия пытается выставить российских разведчиков полными идиотамиФото: Metroplitan Police/Global Look Press
Нужно признать, что в плане расследования «дела Скрипалей» британцы сделали немало. Сделанного ими достаточно, чтобы показать запуганному «русской угрозой» обществу «убедительную картину преступления». Но она будет убедительной только для европейских обывателей, но не для тех, кто разбирается в особенностях работы разведки. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Вселенского патриарха обвинили в ереси

Константинопольский патриарх Варфоломей претендует на исключительные права на решение всех проблем православного мираФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
«Православный мир поставлен на грань грандиозного раскола». «Варфоломей фактически наделил себя всеми правами папы римского, то есть явно провозгласил ересь». Такими словами религиоведы комментируют слова Константинопольского патриарха о своем главенстве над прочими православными церквями. Заявление Варфоломея имеет прямое отношение к попытке Киева узаконить церковных раскольников на Украине. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Военные относились к Хрущеву с презрением

Борис Ковалев, профессор Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...

«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
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      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
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      Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты

      Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
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        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Рогозин показал фото со стройки второго стартового комплекса на Восточном

          7 сентября 2018, 10:15

          Текст: Анна Инсарова

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          Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сфотографировался в поле на месте начала строительства второго стартового комплекса на космодроме Восточный.

          «Начинаем строительство на Восточном второго стартового комплекса – для тяжелой «Ангары», – написал Рогозин в Twitter и сопроводил пост фотографией.

          В августе Центр Хруничева представил на форуме «Армия-2018» документы о начале строительства стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный. Работы планируется завершить до конца 2022 года, стоимость работ составит около 39 млрд рублей.

          Первый запуск «Ангары-А5М» с Восточного запланирован на 2025 год.

          Напомним, в мае в Роскосмосе сообщили, что строительство второй очереди объектов наземной космической инфраструктуры для запуска ракет-носителей «Ангара» на космодроме Восточный в Амурской области планируется начать в июне.


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