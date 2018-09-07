Рогозин показал фото со стройки второго стартового комплекса на Восточном

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сфотографировался в поле на месте начала строительства второго стартового комплекса на космодроме Восточный.

«Начинаем строительство на Восточном второго стартового комплекса – для тяжелой «Ангары», – написал Рогозин в Twitter и сопроводил пост фотографией.

Начинаем строительство на Восточном второго стартового комплекса - для тяжелой "Ангары" pic.twitter.com/epURv8MLmT — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 7 сентября 2018 г.

В августе Центр Хруничева представил на форуме «Армия-2018» документы о начале строительства стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный. Работы планируется завершить до конца 2022 года, стоимость работ составит около 39 млрд рублей.

Первый запуск «Ангары-А5М» с Восточного запланирован на 2025 год.

Напомним, в мае в Роскосмосе сообщили, что строительство второй очереди объектов наземной космической инфраструктуры для запуска ракет-носителей «Ангара» на космодроме Восточный в Амурской области планируется начать в июне.