Дыру в «Союзе» решили обследовать при выходе в космос

Проинспектировать «пробоину» в корабле «Союз МС-09» планируется с внешней стороны, во время выхода в открытый космос, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, в ходе обследования корабля с внешней стороны космонавты рассчитывают найти клеевую пробку, которая закрывала дыру до нештатной ситуации 30 августа, а также, возможно, другие «улики», передает ТАСС.

Он пояснил, что «если рукотворно просверленное, в чем нет сомнений, отверстие в шпангоуте «Союза» было заклеено, то это было, вероятнее всего, сделано с внешний стороны бытового отсека (БО)».

«В этом случае, со временем под воздействием вакуума из клея испарилась вся жидкость, пробка потеряла эластичность, уменьшилась в размерах и была выдавлена разницей давления в пространство между металлической стенкой БО и негерметичным слоем противометеоритной защиты и термоизоляции, покрывающими корпус отсека снаружи», – пояснил источник в ракетно-космической отрасли.

В то же время, он отметил, что комиссия не исключает ни одну версию случившегося, в том числе возможность возникновения отверстия в «Союзе» уже в полете.

По словам источника, проведение спецвыхода в открытый космос маловероятно, но в ходе плановой внешнекорабельной деятельности проведение таких работ возможно.

Источник подчеркнул, что основная сложность этой операции – отсутствие поручней на внешней поверхности модуля «Рассвет», к которому пристыкован «Союз», и «этот вопрос придется решать отдельно».

Накануне стало известно, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» квалифицирует ситуацию с появлением отверстия в «Союзе» как «преднамеренные действия неустановленных лиц». Также появились сведения о том, когда «Союз» мог получить повреждение.