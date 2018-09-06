В РФС призвали ФИФА запретить форму с лозунгом «Слава Украине»

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что ФИФА и УЕФА должны запретить лозунг «Слава Украине» на футбольной форме.

«У нас нет примеров, чтобы на футбольной форме игроков той или иной страны национальной команды наносились какие-то лозунги. Там есть вполне определенный набор вещей, которые могут быть нанесены. Это название страны, фамилии игрока, его номер и герб страны, но никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено», – цитирует НТВ Лебедева.

По его словам, соответствующий комитет в ФИФА или УЕФА должен рассмотреть эту ситуацию.

Лебедев отметил, что ФИФА сама обратит на внимание на проблему и запретит использование такой формы.

Ранее глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что УЕФА официально разрешил нанести на новую форму национальной команды надпись «Слава Украине».

Во вторник ФФУ представила новую форму национальной сборной, на обратной стороне которой появилось бандеровское приветствие «Слава Украине».