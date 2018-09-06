В Москве установили памятную доску в честь Героя СССР с ошибкой

Блогер Константин Семин обратил внимание на памятную доску в честь Героя СССР, вице-адмирала Льва Матушкина, изготовители которой назвали командующего «военочальником».

«Видный военочальник, подводник, Герой Советского Союза, вице-адмирал Лев Алексеевич Матушкин жил в этом доме с 1986 по 2014 год», – написано на памятной доске. Фото доски Семин опубликовал в своем Twitter.

Мемориальная доска в честь Матушкина появилась на юго-западе столицы во вторник по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 60, корп. 1. «Доска была установлена по инициативе ветеранов подводного флота при активном участии префектуры Юго-Западного административного округа», – сообщало АГН «Москва». Доску установили на доме, где Матушкин прожил 28 лет.

Матушкин начал службу в военно-морском флоте в 1943 году. В 1976 году получил звание вице-адмирала и был назначен командующим 3-й флотилией подводных лодок Краснознаменного Северного флота. Звание Героя Советского Союза Льву Матушкину присвоили в 1982 году с формулировкой «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении специальных заданий командования».