Эксперт ожидает позитивной реакции общества на президентские поправки в пенсионный закон

Глава государства поступил так, как от него ждут избиратели: выполнил то, что обещал, – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя внесение президентом Владимиром Путиным поправок в законопроект об изменении пенсионного законодательства.

Владимир Путин поступил в соответствии с запросом общества, подчеркнула вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Я хочу напомнить, что многие миллионы смотрели обращение президента, где были описаны те меры, которые теперь вносятся в Госдуму, – отметила Федорова. – Поэтому видно, что общественный интерес к этой теме высок. Люди привыкли знать, что у нашего президента слово не расходится с делом: если сказал, что внесет эти поправки, значит, внесет».

Напомним, ранее Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов заявлял газете ВЗГЛЯД, что у президента есть право вносить поправки в правительственные законопроекты. Тем не менее, пользуется он им крайне редко. Таким образом, нынешние правки, внесенные президентом, – это исключительный случай.

Анна Федорова считает, что люди оценят инициативу президента. «Я думаю, люди оценят, что президент взял на себя ответственность и постарался приложить максимум возможных усилий, чтобы смягчить пенсионные изменения, – сказала она. – Думаю, что эти поправки будут восприняты достаточно позитивно».

Напомним, что, по сообщению пресс-службы Кремля, президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки в правительственный проект закона об изменении пенсионной системы. В числе поправок – введение уголовной ответственности за увольнение или отказ брать на работу лиц предпенсионного возраста.