Турчак выразил уверенность в сохранении регионами льгот для пожилых

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:52  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»

Шведы хотят подложить свинью соседней Германии, у чьих берегов уже вовсю прокладывают трубы для «Потока»Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Антироссийское лобби в парламенте Швеции решило отметить старт нового политического сезона попыткой реванша в борьбе против «Северного потока – 2». Кабинет министров дал добро на проект еще три месяца назад, однако теперь представители всех партий требуют отменить это решение. Члены парламента даже назвали юридический способ, как заблокировать проект газопровода. Что заставило шведов резко поменять позицию и каковы их шансы на успех? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Они готовы объяснять откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено. Подробности...
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Турчак выразил уверенность в сохранении регионами льгот для пожилых

          6 сентября 2018, 21:15

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          Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в ходе осенней сессии региональные парламенты примут законы о сохранении региональных льгот лицам предпенсионного возраста.

          «Есть решение Генерального совета о необходимости утвердить инициативу о сохранении региональных льгот на ближайшей сессии, с которым мы обратились к президенту России, и президент в своем обращении отдельно эту инициативу поддержал. Поэтому в определенном графике, с учетом того, что депутаты выходят с летних каникул, этот процесс запущен», – приводит слова Турчака пресс-служба «Единой России».

          Он напомнил, что «Единая Россия» обладает большинством во всех без исключения законодательных собраниях. «Уже в ходе осенней сессии региональных парламентов эти законы будут приняты. В этой части сомнений нет», – заявил Турчак.

          Между тем, рассмотреть законопроект о сохранении льгот решили в еще 17 регионах России.

          Депутаты в Вологодской области рассмотрят законопроект о сохранении льгот для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет. Инициатива предполагает внесение поправок в девять законов региона, чтобы не допустить снижения уровня социальной защиты граждан предпенсионного возраста, передает ТАСС.

          Законопроект, сохраняющий меры социальной поддержки гражданам, достигшим предпенсионного возраста, был внесен в Мурманскую областную Думу.

          В Тверской области после принятия законопроекта около 15 тыс. жителей предпенсионного возраста получат льготы.

          Льготы в Ульяновской области будут сохранены для ветеранов труда, отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, участников боевых действий, ветеранов творческих профессий. В пресс-службе регионального Заксобрания уточнили, что изменения коснутся порядка 6 тыс. жителей региона.

          Льготы для граждан предпенсионного возраста в Карачаево-Черкесии сохранят в полном объеме. Депутаты предложили оставить льготный проезд на общественном транспорте, льготы по оплате услуг ЖКХ, земельного налога.

          Северная Осетия сохранила ветеранские льготы для предпенсионного возраста. Ветераны труда и военной службы продолжат получать ежемесячные денежные выплаты на проезд в общественном транспорте по республике.

          Спикер Воронежской облдумы Владимир Нетесов заявил, что депутаты предлагают распространить сохранение льгот с 1 января 2019 до конца 2023 года. Для льготных категорий граждан и дальше будет действовать расширенный пакет медуслуг, денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных слуг, бесплатный проезд в пригородных автобусах, дополнительное материальное обеспечение и ряд других льгот. Региональная поддержка сохранится для ветеранов труда, лиц, имеющих особые заслуги перед Воронежской областью, а также ряда специалистов, проработавших на селе не менее 10 лет и проживающих там же.

          Проект закона о сохранении льгот для лиц предпенсионного возраста будет рассмотрен на первом в рамках осенней сессии заседании парламента Кабардино-Балкарии 27 сентября.

          Новгородские депутаты решили сохранить льготы, на которые имеют права люди со званием «Ветеран труда». В их числе ежемесячная денежная выплата (487 рублей), компенсация на оплату коммунальных платежей, оплата 50% стоимости проезда на пригородном железнодорожным транспорте, возмещение расходов на зубопротезирование и другие льготы.

          Астраханская дума выступила за сохранение пособий на оплату проезда, жилого помещения и коммунальных услуг, а также об освобождении от уплаты транспортного налога.

          Законодательное собрание Новосибирской области 27 сентября рассмотрит законопроект о сохранении региональных социальных льгот для мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет. 

          В Законодательное собрание Свердловской области внесено два законопроекта, которые касаются сохранения областных льгот для лиц предпенсионного возраста. Заседание, на котором примут эти поправки, пройдет уже в сентябре, передает Regnum.

          В Ивановской облдуме сообщили, что ветеранам труда региона и работникам социальной сферы на селе, педагогам, медицинским и другим работникам, с января 2019 года компенсация на оплату жилья и услуг ЖКХ будет выплачиваться ежемесячно, а не один раз в квартал.

          Вологодские депутаты сохранят значимые для населения области меры поддержки – льготы по оплате услуг ЖКХ, взносов на капитальный ремонт, ежемесячные денежные компенсации региональным льготникам, освобождение от уплаты транспортного налога, получение бесплатной юридической помощи и ряд других, сообщает «Федерал Пресс».

          Законопроект о сохранении льгот Псковское облсобрание 27 сентября. Изменения в законы Псковской области касаются мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Речь идет о ветеранах труда, тружениках тыла и специалистах, проживающих в сельской местности, которые в связи с внесением изменений в пенсионное законодательство в 2019 году выйдут на пенсию позже запланированного срока.

          Рязанские депутаты считают, что поправки о льготах нужно внести в три областных закона. Кроме того, в регионе идет подготовка программы «Активное долголетие».

          Волгоградская областная дума на заседании 13 сентября рассмотрит законопроект о сохранении льгот женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. 5 сентября законопроект поддержал комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов.

          В среду стало известно, что часть регионов России уже выступила за сохранение социальных льгот пожилым.


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