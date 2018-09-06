Турчак выразил уверенность в сохранении регионами льгот для пожилых

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в ходе осенней сессии региональные парламенты примут законы о сохранении региональных льгот лицам предпенсионного возраста.

«Есть решение Генерального совета о необходимости утвердить инициативу о сохранении региональных льгот на ближайшей сессии, с которым мы обратились к президенту России, и президент в своем обращении отдельно эту инициативу поддержал. Поэтому в определенном графике, с учетом того, что депутаты выходят с летних каникул, этот процесс запущен», – приводит слова Турчака пресс-служба «Единой России».

Он напомнил, что «Единая Россия» обладает большинством во всех без исключения законодательных собраниях. «Уже в ходе осенней сессии региональных парламентов эти законы будут приняты. В этой части сомнений нет», – заявил Турчак.

Между тем, рассмотреть законопроект о сохранении льгот решили в еще 17 регионах России.

Депутаты в Вологодской области рассмотрят законопроект о сохранении льгот для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет. Инициатива предполагает внесение поправок в девять законов региона, чтобы не допустить снижения уровня социальной защиты граждан предпенсионного возраста, передает ТАСС.

Законопроект, сохраняющий меры социальной поддержки гражданам, достигшим предпенсионного возраста, был внесен в Мурманскую областную Думу.

В Тверской области после принятия законопроекта около 15 тыс. жителей предпенсионного возраста получат льготы.

Льготы в Ульяновской области будут сохранены для ветеранов труда, отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, участников боевых действий, ветеранов творческих профессий. В пресс-службе регионального Заксобрания уточнили, что изменения коснутся порядка 6 тыс. жителей региона.

Льготы для граждан предпенсионного возраста в Карачаево-Черкесии сохранят в полном объеме. Депутаты предложили оставить льготный проезд на общественном транспорте, льготы по оплате услуг ЖКХ, земельного налога.

Северная Осетия сохранила ветеранские льготы для предпенсионного возраста. Ветераны труда и военной службы продолжат получать ежемесячные денежные выплаты на проезд в общественном транспорте по республике.

Спикер Воронежской облдумы Владимир Нетесов заявил, что депутаты предлагают распространить сохранение льгот с 1 января 2019 до конца 2023 года. Для льготных категорий граждан и дальше будет действовать расширенный пакет медуслуг, денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных слуг, бесплатный проезд в пригородных автобусах, дополнительное материальное обеспечение и ряд других льгот. Региональная поддержка сохранится для ветеранов труда, лиц, имеющих особые заслуги перед Воронежской областью, а также ряда специалистов, проработавших на селе не менее 10 лет и проживающих там же.

Проект закона о сохранении льгот для лиц предпенсионного возраста будет рассмотрен на первом в рамках осенней сессии заседании парламента Кабардино-Балкарии 27 сентября.

Новгородские депутаты решили сохранить льготы, на которые имеют права люди со званием «Ветеран труда». В их числе ежемесячная денежная выплата (487 рублей), компенсация на оплату коммунальных платежей, оплата 50% стоимости проезда на пригородном железнодорожным транспорте, возмещение расходов на зубопротезирование и другие льготы.

Астраханская дума выступила за сохранение пособий на оплату проезда, жилого помещения и коммунальных услуг, а также об освобождении от уплаты транспортного налога.

Законодательное собрание Новосибирской области 27 сентября рассмотрит законопроект о сохранении региональных социальных льгот для мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет.

В Законодательное собрание Свердловской области внесено два законопроекта, которые касаются сохранения областных льгот для лиц предпенсионного возраста. Заседание, на котором примут эти поправки, пройдет уже в сентябре, передает Regnum.

В Ивановской облдуме сообщили, что ветеранам труда региона и работникам социальной сферы на селе, педагогам, медицинским и другим работникам, с января 2019 года компенсация на оплату жилья и услуг ЖКХ будет выплачиваться ежемесячно, а не один раз в квартал.

Вологодские депутаты сохранят значимые для населения области меры поддержки – льготы по оплате услуг ЖКХ, взносов на капитальный ремонт, ежемесячные денежные компенсации региональным льготникам, освобождение от уплаты транспортного налога, получение бесплатной юридической помощи и ряд других, сообщает «Федерал Пресс».

Законопроект о сохранении льгот Псковское облсобрание 27 сентября. Изменения в законы Псковской области касаются мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Речь идет о ветеранах труда, тружениках тыла и специалистах, проживающих в сельской местности, которые в связи с внесением изменений в пенсионное законодательство в 2019 году выйдут на пенсию позже запланированного срока.

Рязанские депутаты считают, что поправки о льготах нужно внести в три областных закона. Кроме того, в регионе идет подготовка программы «Активное долголетие».

Волгоградская областная дума на заседании 13 сентября рассмотрит законопроект о сохранении льгот женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. 5 сентября законопроект поддержал комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов.

В среду стало известно, что часть регионов России уже выступила за сохранение социальных льгот пожилым.