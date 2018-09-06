При стрельбе в американском небоскребе погибли четыре человека

Утром в четверг вооруженный мужчина открыл стрельбу в здании банка в центре Цинциннати и был убит; кроме него, погибли три человека.

Шеф полиции Эллиот Айзек сообщил, что погибших четверо, включая подозреваемого в нападении, сообщает Cincinnati.com.

Кроме того, в медицинский центр Цинциннати с огнестрельными ранениями поступили трое мужчин и одна женщина. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По словам Айзека, вооруженный мужчина около 9.00 по местному времени открыл стрельбу в лобби небоскреба Fifth Third Center.

Очевидец рассказал, что одну из жертв убили, когда она зашла в здание, где уже шла стрельба. Женщина в наушниках не слышала звуков выстрелов, и мужчина расстрелял ее, когда она вошла в двери, сообщил Леонард Кейн. Он добавил, что услышал не менее 15 выстрелов.

Также соощается, что в нейтрализации преступника участвовали агенты ФБР. Пока неясно, был ли ликвидирован нападавший, или же он покончил с собой.