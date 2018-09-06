Россия ограничила поставки свинины из Болгарии

С четверга Россельхознадзор введет временные ограничения на поставки свиней и содержащей свинину продукции из Болгарии.

Решение ведомства связано с тем, что в Болгарии выявлен вирус африканской чумы (АЧС). Источник инфекции устанавливается.

«С сегодняшнего дня, 6 сентября, Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию со всей территории Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

К исключениям отнесут продукцию, которая пройдет обработку по гарантирующей разрушение опасного вируса технологии.

Россельхознадзор отметил, что в Болгарию АЧС проник несмотря на то, что в августе начали возводить 130-километровый забор из проволоки для ограничения перемещений диких кабанов из Румынии.