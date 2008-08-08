В Донецке рассказали, когда плакал Захарченко

Экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал, что однажды видел главу республики Александра Захарченко плачущим.

«После расстрела Украиной троллейбуса с мирными жителями я случайно зашел в кабинет Захарченко (я имел право входить без доклада) и увидел, как он плачет. Это были мужские слезы. Он только что видел женщин с оторванными ногами, убитых людей – абсолютно случайных, гражданских», – приводит слова Пинчука «Московский комсомолец».

По словам бывшего министра ДНР, Захарченко уважал человеческое достоинство. Он привел в пример ситуацию, когда в аэропорту было окружено несколько украинских десантников. Им предложили сдаться, но те отказались и подорвали себя гранатами с криками «русские не сдаются».

«Захарченко приказал выдать их тела украинской стороне с воинскими почестями», – рассказал Пинчук.

По его словам, Захарченко всегда рвался в бой и стремился попасть на передовую, а любые вопросы по фронту предлагал решить на месте.

«Есть командиры, которые планируют операции по карте. Этим, кстати, славился Гиркин. Он постоянно ходил с картой. А Захарченко ехал и лично смотрел, руководил, принимал решения. Был очень отчаянным», – заявил Пинчук.

Напомним, 13 января 2015 года рядом с автобусом с пассажирами на блокпосте близ Волновахи произошел взрыв. На месте погибли 10 человек, позднее число жертв возросло до 12 человек. Согласно данным ОБСЕ, удар мог быть нанесен с украинских позиций.

Захарченко погиб 31 августа после взрыва в кафе «Сепар». В ДНР считают, что за убийством стоит Украина.