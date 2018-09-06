Кремль дал разъяснения по поводу разговора Путина и Меркель

Президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель не говорили по телефону в четверг, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Наверное, речь идет о каком-то раннем разговоре, потому что сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Испании, о чем мы вас уведомили. Сегодня [разговора с Меркель] не было», – приводит его слова РИА «Новости». Песков уточнил, что Путин не говорил с Меркель и в среду.

В интервью немецкому ТВ в четверг Меркель рассказала, что обсудила с президентами России и Турции ситуацию в Сирии, в частности, в провинции Идлиб.

«Наверное, имеется в виду, что Путин и Меркель общались. Меркель общалась и с Эрдоганом, она общалась и с Путиным. Не имеется в виду, что сегодня был телефонный разговор», – отметил Песков.

Ранее в четверг начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявлял о готовности нанести удары по Сирии.

Напомним, и США, и ООН признают, что в Идлибе сконцентрировано не менее 10 тыс. террористов. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва видит подспудное желание Вашингтона вывести группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из-под удара в Сирии.