На Ставрополье сняли на видео дорожный инцидент с участием парашютиста

В сети появилось видео, на котором парашютист под Ессентуками неожиданно приземлился на одну из автомобильных дорог.

Инцидент сняли на видео пассажиры авто, перед которыми парашютист упал на дорогу. После неудачного приземления мужчину протащило парашютом через трассу в кювет. Видео опубликовано на YouTube-канале «ЧП Ставрополь».

В августе опытный парашютист ошибся во время тренировочного прыжка в Подмосковье и разбился о здание.