В Киеве объяснили, почему «не хотели» смерти Захарченко

Замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Георгий Тука заявил, что Киеву не нужна была смерть главы ДНР Александра Захарченко – власти страны заплатили бы за него миллионы долларов, чтобы получить живым.

«Уверен, если бы была возможность, Украина заплатила бы не один миллион долларов, чтобы получить Захара живым и здоровым. Он очень много знал», – передает его слова РИА «Новости».

Захарченко погиб при взрыве бомбы у кафе Сепар в центре Донецка 31 августа. В ДНР уверены, что за убийством стоят спецслужбы Украины.