На Украине одобрили законопроект о лишении свободы для россиян за пересечение границы

Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы россиянами.

За документ проголосовал 241 депутат парламента, сообщает РИА «Новости».

В пояснительной записке к законопроекту предлагается ввести уголовную ответственность за пересечение госграницы Украины «лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора».

Граждане России подпадают под действие санкций, если не имеют соответствующих документов или их документы содержат недостоверные сведения. Также россияне не могут пересекать границу вне пунктов пропуска.

Согласно законопроекту, незаконное пересечение госграницы будет караться лишением свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – от пяти до восьми лет.

Сейчас законодательство Украины предусматривает административную ответственность на нарушение государственный границы –штрафы и административный арест до 15 суток.