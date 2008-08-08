Дочь прокомментировала слухи об инфаркте Нины Руслановой

Дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся прокомментировала сообщения о госпитализации своей 72-летней матери.

«Все нормально, мама дома, чувствует себя хорошо. Не понимаю, откуда возникли эти слухи», – сказала она ТАСС.

О госпитализации Руслановой c инфарктом ранее в четверг сообщил Telegram-канал Mash.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года на Украине, окончила театральное училище имени Щукина. Начала сниматься с 1967 года. Известна по фильмам «Афоня», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза», «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Настройщик».