Пригожин вступился за пожелавшую эмигрировать Самойлову

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление российской певицы Юлии Самойловой о готовности переехать в Европу. По его мнению, Самойлова «бежит от отчаяния» и от «псевдопатриотов», которые пишут ей гадости в социальных сетях после проигрыша на «Евровидении».

«Невозможно прочитать мысли другого человека. Это может быть и хайп. Но вообще переезд в другую страну – это ее право. Если она что-то нехорошее скажет про Россию или про Первый канал, вот это будет некрасиво. А вообще у нас свобода передвижения», – сказал Пригожин «Ридусу».

Он осудил интернет-пользователей, обвиняющих Самойлову в предательстве. «Я не люблю этих псевдопатриотов. Дайте повод наехать на человека, и они его заклюют. Им самим не стыдно? У нее и так трудности, зачем ее добивать, я не пойму», – признался Пригожин.

Продюсер считает, что Самойлова «бежит от отчаяния, от того, что эти псевдопатриоты в интернете пишут ей какие-то гадости». «Не каждый человек может психологически выстоять, выдержать столько негатива! Ну, поехала, ну, проиграла (на песенном конкурсе «Евровидение» – прим. ВЗГЛЯД), что теперь делать? Теперь бить, что ли, ее за это всю жизнь?» – задается вопросом Пригожин.

В свою очередь заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая сказала РИА «Новости», что ей трудно оценить желание Самойловой эмигрировать. «Творчество не знает границ и расстояний, но вряд ли жизнь на чужбине будет раем и даст вдохновение. Это сложно, даже для гениев и выдающихся талантов», – сказала Гурцкая.

Она напомнила, что в свое время «Владимир Высоцкий, которого советские власти усиленно выталкивали из страны, а ряд государств ждали с распростертыми объятиями», ответил знаменитой фразой: «Вы не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду…»

Ранее пользователи соцсетей обрушились с критикой на российскую певицу и участницу «Евровидения» Юлию Самойлову, заявившую о желании переехать жить в Европу. Представитель Самойловой объяснил, что переезд связан со здоровьем певицы.