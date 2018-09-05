Трамп опроверг существование приказа об уничтожении Асада

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не отдавал приказа об уничтожении президента Сирии Башара Асада и не обсуждал такую возможность со своими советниками.

«Такое никогда не обсуждалось», – передает слова американского лидера ТАСС.

Перед этим он обвинил во лжи американского журналиста Боба Вудворда, который в книге «Страх. Трамп в Белом доме» написал, что президент США якобы отдавал приказ уничтожить сирийского лидера после сообщений о проведенной Дамаском химатаке в апреле 2017 года.