В Киеве «нашли» объяснение наличию украинского оружия у ополченцев

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев утверждает, что Россия вооружает ополченцев Донбасса оружием, захваченным в украинских военных частях во время присоединения Крыма.

«Россия не обеспечила хранение огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территориях захваченных военных объектов Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Даже наоборот – началось перемещение оружия, захваченного на территории 14 военных частей и одного военного вуза, – до оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», – приводит пресс-служба Нацполиции слова Князева.

По его утверждению, это оружие поступало к ополченцам для ведения войны с Украиной. Князев уверяет, что полиция установила «более 60 фактов изъятия у боевиков оружия» с территории Крыма. «На момент аннексии это оружие находилась в воинских частях ВСУ на территории Севастополя, Феодосии, Симферополя», – заявляет глава Нацполиции.

По его словам, в зоне конфликта изъят 51 автомат, 15 пистолетов, два гранатомета и один карабин.

Украинская полиция начала уголовное производство в отношении России по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины (применение средств ведения войны, запрещенных международным правом).

Накануне Москва уличила Вашингтон в поставках оружия на Украину.