В Киеве «нашли» объяснение наличию украинского оружия у ополченцев

Взгляд
5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 22:40  |  vz.ru
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Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
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Донские казаки предъявили претензии властям Украины

Донские и запорожские казаки появились задолго до УкраиныФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
«Если министр иностранных дел безграмотный человек, то я сочувствую внешней политике Украины. Домыслы и сказки Климкина не имеют ничего общего с реальной историей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий. По его мнению, выдвигая претензии на украинское происхождение донского казачества, Киев пилит сук, на котором сам сидит. Подробности...
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
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Сделка с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона

С момента избрания Макрон вел себя уважительно по отношению к ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
«У Макрона складывается механизм ведения дел с Путиным на нормальной дипломатической основе. Если Макрон хочет сравняться с Меркель, то достичь этого можно только в отношениях с Россией», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. По ее мнению, Макрон вполне мог бы вскоре заключить с Путиным сделку – например, по Сирии. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

Андрей Бабицкий, журналист
Каждый из нас имеет опыт участия в массовых акциях, во время которых пропадают сомнения и страх, появляется чеканная ясность в видении способов решения неразрешимых проблем. Я лично вспоминаю митинги в Москве конца 90-х годов. Подробности...

Расизм в России неестественен

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
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Сделаем учебу тяжелой снова – 10 необходимых шагов

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Вся эта американская толерантная ерунда с тригонометрией в комиксах может подготовить разве что креативного инспектора по обустройству многополых туалетов, но никак не нормального инженера или рабочего. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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        • Положительно

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        • Никак не сказываются

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        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          5 сентября 2018, 21:39

          Текст: Алексей Ласнов

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          Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев утверждает, что Россия вооружает ополченцев Донбасса оружием, захваченным в украинских военных частях во время присоединения Крыма.

          «Россия не обеспечила хранение огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территориях захваченных военных объектов Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Даже наоборот – началось перемещение оружия, захваченного на территории 14 военных частей и одного военного вуза, – до оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», – приводит пресс-служба Нацполиции слова Князева.

          По его утверждению, это оружие поступало к ополченцам для ведения войны с Украиной. Князев уверяет, что полиция установила «более 60 фактов изъятия у боевиков оружия» с территории Крыма. «На момент аннексии это оружие находилась в воинских частях ВСУ на территории Севастополя, Феодосии, Симферополя», – заявляет глава Нацполиции.

          По его словам, в зоне конфликта изъят 51 автомат, 15 пистолетов, два гранатомета и один карабин.

          Украинская полиция начала уголовное производство в отношении России по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины (применение средств ведения войны, запрещенных международным правом).

          Накануне Москва уличила Вашингтон в поставках оружия на Украину.


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