Меркель рассказала о «величайшем вызове» для немецкой экономики

«Величайшим вызовом» для развития экономики Германии может стать нехватка рабочей силы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она отметила, что во многих регионах сложилась ситуации «полной занятости», но одновременно ощущается и нехватка специалистов. «Это может стать самым серьезным сдерживающим фактором», – приводит ее слова Deutsche Welle.

По ее словам, «доминирующим» является вопрос, откуда ФРГ получит недостающие кадры. В связи с этим уже сенью правительство страны рассмотрит законопроект о поддержке трудовой миграции.

Между тем, для России, как считают западные СМИ, характерны такие же проблемы – из-за снижения численности населения сократится количество рабочей силы. Газета ВЗГЛЯД писала, что в этой ситуацию экономику могут спасти мигранты.