Стало известно, как создатели «Карточного домика» избавились от героя Кевина Спейси

Netflix опубликовал новые кадры заключительного шестого сезона сериала «Карточный домик», из которых становится ясно, каким образом сценаристы избавились от героя актера Кевина Спейси, с которым ранее разорвали контракт.

В 25-секундном ролике, опубликованном в Twitter сериала, президент США Клэр Андервуд (Робин Райт) на кладбище у могильной плиты своего супруга, бывшего президента Фрэнка Андервуда. Судя по надписи на плите, Фрэнк Андервуд родился в 1959 и умер в 2017 году.

Клэр Андервуд произносит в ролике короткую речь о том, что ее хоронить будут не на заднем дворе дома, а для прощания с ней люди выстроятся в очередь.

You should have known. pic.twitter.com/UFGplyDSY1 — House of Cards (@HouseofCards) 5 сентября 2018 г.

Вплоть до пятого сезона сюжет «Карточного домика» строился вокруг персонажа Кевина Спейси – американского политического деятеля Фрэнка Андервуда, который прошел путь от конгрессмена до президента. Но из-за секс-скандала осенью 2017-го Netflix пришлось избавиться от Спейси.