Мать вице-президента НЛМК Де Кумана назвала его смерть в Москве убийством

Мать погибшего в результате падения из окна «дома на набережной» вице-президента Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльза Де Кумана заявила о криминальном характере его смерти.

Мари Менье заявила в интервью RTL, что в день смерти Де Куман покинул работу раньше обычного – около полудня, передает Daily Mail. Он, по ее словам, попросил своего водителя подождать его у входа в «дом на набережной», сказав, что скоро вернется.

Мать Де Кумана считает, что ее сына ждали наверху «какие-то люди».

«Они выбили его и вышвырнули в окно. Я хочу знать правду, и это в руках Путина», – подчеркнула Менье в интервью VTM.

Представитель бельгийской госпрокуратуры Эрик Ван Дер Сипт сообщил, что ведомство инициировало расследование смерти Де Кумана.

«Мы открыли расследование, потому что это была насильственная смерть», – сказал Ван Дер Сипт в интервью AFP.

По его словам, бельгийские следователи свяжутся с российскими по соглашению о сотрудничестве.

«Водитель – бельгиец. Нам представляется логичным поговорить с ним по возвращении на родину. Но мы понятия не имеем, когда это произойдет», – добавил Ван Дер Сипт.

Ранее сообщалось, что осмотр квартиры вице-президента Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльза Де Кумана показал, что его смерть не носила криминального характера. 29 августа он выпал с девятого этажа «дома на набережной» в центре Москвы.