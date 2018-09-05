Газпром поддержал поручения Путина по поддержке прав старших поколений

Глава правления Газпрома Алексей Миллер в интервью телеканалу НТВ заявил, что компания будет увеличивать штат сотрудников благодаря расширению масштабов своей деятельности, поэтому в компании найдется место как для молодых специалистов, так и для ветеранов.

Миллер подчеркнул, что Газпром всецело поддерживает поручения президента по социальной защите и поддержке прав старших поколений и ветеранов.

«Масштаб нашей работы, масштаб нашей деятельности год от года увеличивается. И могу сказать, что здесь мы, наоборот, планируем еще больше увеличивать численность компании», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Миллера, это гарантирует наличие рабочих мест для лиц предпенсионного возраста. В то же время это не помешает получить работу в компании молодым специалистам.

«Мы активно ведем нашу кадровую политику и с точки зрения привлечения молодежи, но самое главное – сохранения того костяка, тех знаний, того опыта, который был еще сформирован и в советский период», – подчеркнул глава Газпрома.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект об изменениях в пенсионной системе. В частности, глава государства предложил увеличить период предпенсионного возраста до пяти лет. Таким образом, для женщин этот возраст должен наступать в 55 лет (если они, согласно предложению президента, будут выходить на пенсию в 60 лет), а для мужчин – в 60 лет.

Для защиты интересов граждан старших возрастов на рынке труда Путин предложил установить ответственность для работодателей вплоть до уголовной за увольнение граждан предпенсионного возраста или за отказ принимать на работу людей из-за их возраста. Также президент поручил правительству предложить стимулы для бизнеса, которые должны заинтересовать работодателей в приеме на работу граждан предпенсионного возраста.