Россия анонсировала «историческое» событие в Сирии

В Сирии состоится международная конференция по беженцам, на нее пригласят заинтересованные страны и представителей ООН, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, назвав это событие «историческим».

«Президент Башар Асад исключительно положительно воспринял инициативу по проведению в Сирии международной конференции по беженцам и уже назначил для проработки конкретных мероприятий форума представителей сирийского руководства», – передает слова Мизинцева РИА «Новости».

Форум соберет за одним столом послов доброй воли из стран, которые приняли у себя беженцев из Сирии. Конференция призвана объединить «все здоровые силы в стремлении наладить мирную жизнь».

«Очень надеемся, что все страны и международные организации, прежде всего структуры Организации объединенных наций, примут в этом поистине историческом для Сирии мероприятии самое непосредственное участие», – подчеркнул Мизинцев.

Он отметил, что на конференцию нужно пригласить также все государства, которые готовы участвовать в проектах по восстановлению Сирии, и такие организации, как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Новая площадка позволит свободно и открыто, глядя друг другу в глаза, обсудить любые темы и наболевшие вопросы с целевой установкой на скорейшее возрождение Сирии. Даст возможность выработать ясные и понятные решения, проработать весь комплекс организационных и технических вопросов для устранения препятствий в деле возвращения сирийских граждан», – сказал генерал.

Дата и место форума пока не названы.

Ранее Россия сообщила, что в ООН была выпущена внутренняя директива, которая запрещает участвовать структурам Всемирной организации в восстановлении Сирии до политических изменений в стране. В воскресенье директива была опубликована.