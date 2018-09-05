В Выборгском замке обнаружена средневековая настольная игра

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) во время раскопок в Выборгском замке под Санкт-Петербургом обнаружили кирпич, который использовался в XVI веке как игровое поле для настольной игры.

«Средневековый кирпич, представляющий собой игровое поле для настольной логической игры наподобие нардов, шашек или го, не имеющей современного аналога, нашли археологи Института истории материальной культуры РАН при раскопках Выборгского замка. Ученые допускают, что находка может оказаться самым поздним образцом такого игрового поля в Европе, причем особенно интересен тот факт, что оно выполнено не из дерева, как в большинстве известных случаев, а из камня», – сообщила пресс-служба института.

Участники Выборгской экспедиции ИИМК РАН предположили, что это может быть поле для игры «Мельница», которая появилась в IX – X века и была распространена в Средней Азии, откуда потом попала в Европу. Получила она распространение и на Руси, особенно в районе Новгорода и Пскова, пишет ТАСС.

Ученые сообщают, что логическая игра выступала предметом торговли. В «Мельницу» на специальных досках играли два игрока фишками разного цвета. Предполагается, что поздний образец именно такой доски и был найден сотрудниками ИИМК РАН, которые реставрируют замок.