Офис лояльного Трампу телеканала в США протаранили на джипе

В здание американского канала Fox на внедорожнике въехал неадекватный мужчина, его задержали и арестовали.

«Сегодня утром мужчина въехал на внедорожнике в наше здание. После этого он выскочил из машины и начал кричать. Сейчас он находится под стражей, но отряд саперов уже в пути», – говорится в сообщении Fox 4 в Twitter.

A man crashed a truck into the side of our building this morning. He jumped out and started ranting. He’s in custody now but the bomb squad is on its way. He left behind a suspicious bag. Most have been evacuated & a few are working to keep the news on air from a secure location. pic.twitter.com/X3UpLbYk85 — FOX 4 NEWS (@FOX4) 5 сентября 2018 г.

Телеканал отметил, что мужчина оставил «подозрительную сумку». Большинство сотрудников в здании были эвакуированы.

После въезда в здания мужчина кричал что-то о «государственной измене», позднее рассказали в телеканале. Он упоминал департамент шерифов и размахивал бумагами.

На видео, снятом очевидами, мужчина доставал из сумки пачку с документами и отнес их ко входу в здание телеканала.

Полиция Далласа позднее сообщила, что в сумке ничего опасного не нашли, сообщает Fox News. Нарушителя арестовали.

Отметим, что популярный в США телеканал Fox News является одним из самых лояльных СМИ к президенту США Дональду Трампу и республиканцам. Хизер Науэрт, ведущую шоу Fox & Friends, которое Трамп называл «самым честным шоу», впоследствии назначили официальным представителем Госдепартамента США.