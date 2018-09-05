Убийцу полицейского на «Курской» заподозрили в незаконном получении гражданства России

Следственный комитет поручил МВД проверить законность получения российского гражданства обвиняемым в убийстве полицейского в Москве.

«Следователи СКР направили поручение в Главное управление по вопросам миграции МВД России о проверке законности получения гражданства Российской Федерации и паспорта гражданина России, обвиняемым в посягательстве на жизнь сотрудника полиции на станции метро «Курская», – сообщил СК в Twitter.

Ранее в среду Черемушкинский суд Москвы арестовал уроженца Киргизии Нурлана Муратова, обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская».

Во вторник судмедэксперты пришли к выводу, что полицейский погиб в результате удара тупым предметом по голове. По первоначальной версии, Мурадов выстрелил в полицейского, остановившего его для проверки документов.