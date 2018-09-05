Стали известны итоги проверки на заводе из-за дырки в «Союзе»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» изучила всю рабочую документацию по кораблю «Союз МС-09», однако замечаний по корпусным работам не обнаружено, сообщил близкий к расследованию источник.

«Уже собрана полная техническая документация по работам на этом корабле. В ней нет никаких замечаний и нареканий по состоянию корпуса корабля, также не отражено никаких дополнительных работ с корпусом или шпангоутами», – передает его слова ТАСС.

Другой источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что в цеху «заполняются бумаги на каждую гайку и работу с ней – случайно просверлить и, тем более, потом скрыть дыру в 2 мм на заводе невозможно».

«Сборщики получают лишь необходимые инструменты в цеху на каждом этапе работ, ведется постоянный контроль, проводится масса проверок», – добавил он.

Представитель Роскосмоса Владимир Устименко отказался комментировать ситуацию с пробоиной в корабле «Союз МС-09» до того, как закончится работа комиссии.

Напомним, по одной из последних версий причин произошедшего, названной в среду, следует, что отверстие в корабле «Союз МС-09» появилось в цехе общей сборки в Королеве. Газета ВЗГЛЯД писала, что дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России.