Песков отказался вмешиваться во внутреннюю «кухню» США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать книгу американского журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» из-за нежелания вмешивается во внутреннюю «кухню» США.

«Я не считаю возможным комментировать подобные публикации, которые касаются главы другого государства, тем более США», – сказал Песков, комментируя книгу Вудворда.

По его словам, Трамп «сам способен урегулировать свою внутреннюю кухню», передает ТАСС.

Напомним, известный журналист Боб Вудворд в своей книге под названием «Страх. Трамп в Белом доме» написал, что президент США Дональд Трамп отдавал приказ уничтожить сирийского лидера Башара Асада после химатаки, по мнению США, проведенной Дамаском в апреле 2017 года. Трамп назвал содержание книги Вудворда ложью.