Памфилова предостерегла политологов от манипуляций общественным мнением

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала пресекать попытки ряда политологов недобросовестно манипулировать общественным мнением перед единым днем голосования 9 сентября.

«К сожалению, очень часто... некоторые эксперты, комментаторы в социальных сетях, не ознакомившись с первоисточником, документом, фактом того или иного действия, в том числе ЦИК, начинают с сарказмом комментировать, занимаясь такой политологической экспертной манипуляцией и вводя в заблуждение пользователей соцсетей», – заявила глава ЦИК.

Она пообещала отслеживать во всем этом «информационном мусоре» важные, серьезные вещи и «давать отпор тем, кто пытается, мягко скажу, недобросовестно манипулировать общественным мнением», передает ТАСС.

Памфилова также призвала региональные избирательные комиссии провести выборы в единый день голосования 9 сентября открыто и прозрачно, чтобы за них не было стыдно.

Она отметила, что ЦИК потратил много сил для повышения доверия к выборам и провел президентские выборы в марте 2018 года так, что за них не стыдно. И достигнутый уровень доверия избирательной системе необходимо удерживать и повышать, подчеркнула Памфилова.

В то же время она отметила, что ЦИК получил немного обращений и жалоб на нарушения в ходе текущей избирательной кампании. «В рамках сейчас идущей кампании у нас довольно мало обращений, жалоб. ... Нам удалось в результате серьезной практической работе многие проблемы снять», – сказала она.

По мнению Памфиловой, избирательная система «качественно меняется». Она добавила, что все члены участковых и территориальных избиркомов «под защитой ЦИК, если они четко, принципиально исполняют закон».

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны пройдет более 4,5 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены порядка 63 млн человек. Прямые выборы губернаторов состоятся в 22 субъектах, также пройдут непрямые выборы глав четырех регионов – их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 – выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.