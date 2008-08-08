Памфилова рассказала о фальшивых письмах от ее имени

Председатель ЦИК Эллы Памфиловой сообщила, что главы участковых избирательных комиссий в Екатеринбурге получили фальшивые письма от ее имени.

«На домашние адреса председателей участковых избирательных комиссий города Екатеринбурга были направлены письма на бланке с моей подписью», – сказала она, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что в содержании разосланных писем не было ничего плохого, но это не отменяет того факта, что документы были подделаны.

«Сам факт изготовления документа государственного ведомства – это очень опасно и очень серьезно. Это недопустимо», – отметила Памфилова.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Единый день голосования пройдет 9 сентября. Россияне будут выбирать депутатов в Госдуму, в региональный парламент, в нескольких регионах состоятся выборы глав субъектов.