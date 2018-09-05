Стало известно о появлении опасного для пользователей поддельного Viber

В Сети появилась маскирующаяся под мессенджер Viber программа, которая крадет медиафайлы, документы из WhatsApp, фотографии и другое.

Приложение, которое копирует настоящий Viber, размещено на сайте, замаскированном под официальный магазин приложений Google Play, передает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter cпециалиста компании по разработке антивирусов ESET Лукаса Стефанко.

У фальшивого приложения стоит значок «Выбор редакции», отмечено более 500 млн загрузок, указана средняя оценка пользователей в 4,3 балла.

По словам Стефанко, после установки приложение запрашивает расширенные права на доступ к памяти смартфона, а затем крадет медиафайлы, документы из WhatsApp и WeChat, файлы из памяти устройства. Кроме того, оно может записывать звонки.

Напомним, в 2016 году российские специалисты обнаружили распространившийся в стране вирус для систем Android, который следит за пользователями и пытается получить информацию с банковской карты.