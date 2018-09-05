Трамп раскритиковал ФБР за подрыв полномочий президента США

Американская телекомпания NBC утверждает, что глава Белого дома Дональд Трамп в разговорах со своими друзьям и союзниками вне администрации в последнее время все чаще выражает недовольство работой директора ФБР Кристофера Рея, обвиняя его в попытках подорвать полномочия президента США.

Источники телекомпании утверждают, что Трамп якобы недоволен тем, что Рей не защищает его интересы в расследовании дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года, передает ТАСС.

По версии телекомпании, Трамп якобы недоволен тем, что ФБР отказывается передать ряд документов по этому делу в распоряжение конгрессменов-республиканцев, которые проводят собственное расследование касательно приписываемого России «вмешательства».

Кроме того, телекомпания утверждает, что критика главы Белого дома в адрес ФБР связана с прекращением расследования в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая использовала личный почтовый ящик в служебных целях.

Напомним, глава ФБР отказался считать расследование Мюллера охотой на ведьм.

Ранее Трамп потребовал разобраться в возможном вмешательстве ФБР в его предвыборную кампанию.