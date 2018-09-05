Эксперт пояснил, почему оппозиция не захотела пиарить Навального

Взгляд
5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 16:08  |  vz.ru
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Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
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Донские казаки предъявили претензии властям Украины

Донские и запорожские казаки появились задолго до УкраиныФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
«Если министр иностранных дел безграмотный человек, то я сочувствую внешней политике Украины. Домыслы и сказки Климкина не имеют ничего общего с реальной историей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий. По его мнению, выдвигая претензии на украинское происхождение донского казачества, Киев пилит сук, на котором сам сидит. Подробности...
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
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Сделка с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона

С момента избрания Макрон вел себя уважительно по отношению к ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
«У Макрона складывается механизм ведения дел с Путиным на нормальной дипломатической основе. Если Макрон хочет сравняться с Меркель, то достичь этого можно только в отношениях с Россией», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. По ее мнению, Макрон вполне мог бы вскоре заключить с Путиным сделку – например, по Сирии. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Сделаем учебу тяжелой снова – 10 необходимых шагов

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Вся эта американская толерантная ерунда с тригонометрией в комиксах может подготовить разве что креативного инспектора по обустройству многополых туалетов, но никак не нормального инженера или рабочего. Подробности...
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Как сделать Дальний Восток своим для России

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
Сегодня фраза Ленина «Владивосток далеко, но город-то нашенский», по наблюдению писателя Авченко, изменила полярность – «Город-то нашенский, но далеко». Нужно приблизить. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Давай, Бабченко! Составляй списочек

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Да, это чьи-то дети и мужья. Но эти ребята пришли к успеху на разжигании ненависти и так просто рот не закроют. На всю страну их несколько сотен. Но для списка достаточно нескольких десятков. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
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          Эксперт пояснил, почему оппозиция не захотела пиарить Навального

          5 сентября 2018, 14:30

          Текст: Евгений Романов

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          «Акция 9 числа – это личная инициатива Навального, его личный пиар. Он не участвует в политической деятельности, он пиарит только себя и ему нужны только протестные выступления», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов. Он пояснил, почему в стане оппозиции вновь произошел раскол на тему того, последовать призывам Навального выходить на несогласованные акции 9 сентября или нет.

          Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов не удивился тому, что в стане оппозиции ожесточились споры о том, что делать 9 сентября – участвовать ли в несогласованных акциях, которые анонсировал блогер Алексей Навальный. Сам Навальный не сможет участвовать в них, так как в течение месяца находится под арестом. Ранее столичные власти отклонили заявку Навального на проведение протестной акции в столице 9 сентября.

          «Ему нужны только протестные выступления, желательно с максимальным количеством арестов и беспорядков», – считает Смирнов.

          По оценке политолога, Навальный пошел «в глубокую диссидентуру». «А более вменяемые политики считают, что такая радикализация Навального – это плохо. Во-вторых, зачем им поддерживать Навального, когда это не политический протест, а скорее протест группы сторонников Навального. То есть не ради политических целей, а ради того, что просто Навальный позвал. Естественно, каждый из политиков пытается капитализировать себя, выступает против гапоновщины. Дмитрий Гудков фактически обвинил Навального в провокациях. Они дистанцируются от Навального, в первую очередь будучи заинтересованы в собственной популяризации среди оппозиционных избирателей», – пояснил Смирнов.

          За несколько дней до анонсируемой Навальным несогласованной протестной акции многие публично осудили эти призывы. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов вообще призвал россиян «приучиться ходить на выборы». В эфире этой же радиостанции экс-парламентарий Дмитрий Гудков заявил, что не «верит в эти акции».

          В таком же духе высказался виртуальный «борец с режимом», блогер Саша Сотник, назвавший призывы Навального провокацией и гапоновщиной. 


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