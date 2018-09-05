Эксперт пояснил, почему оппозиция не захотела пиарить Навального

«Акция 9 числа – это личная инициатива Навального, его личный пиар. Он не участвует в политической деятельности, он пиарит только себя и ему нужны только протестные выступления», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов. Он пояснил, почему в стане оппозиции вновь произошел раскол на тему того, последовать призывам Навального выходить на несогласованные акции 9 сентября или нет.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов не удивился тому, что в стане оппозиции ожесточились споры о том, что делать 9 сентября – участвовать ли в несогласованных акциях, которые анонсировал блогер Алексей Навальный. Сам Навальный не сможет участвовать в них, так как в течение месяца находится под арестом. Ранее столичные власти отклонили заявку Навального на проведение протестной акции в столице 9 сентября.

«Ему нужны только протестные выступления, желательно с максимальным количеством арестов и беспорядков», – считает Смирнов.

По оценке политолога, Навальный пошел «в глубокую диссидентуру». «А более вменяемые политики считают, что такая радикализация Навального – это плохо. Во-вторых, зачем им поддерживать Навального, когда это не политический протест, а скорее протест группы сторонников Навального. То есть не ради политических целей, а ради того, что просто Навальный позвал. Естественно, каждый из политиков пытается капитализировать себя, выступает против гапоновщины. Дмитрий Гудков фактически обвинил Навального в провокациях. Они дистанцируются от Навального, в первую очередь будучи заинтересованы в собственной популяризации среди оппозиционных избирателей», – пояснил Смирнов.

За несколько дней до анонсируемой Навальным несогласованной протестной акции многие публично осудили эти призывы. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов вообще призвал россиян «приучиться ходить на выборы». В эфире этой же радиостанции экс-парламентарий Дмитрий Гудков заявил, что не «верит в эти акции».

В таком же духе высказался виртуальный «борец с режимом», блогер Саша Сотник, назвавший призывы Навального провокацией и гапоновщиной.