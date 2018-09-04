Путин поздравил участников молодежного форума «Евразия»

Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам, организаторам и гостям Международного молодежного образовательного форума «Евразия».

«В нынешнем году у форумчан вновь большая и насыщенная повестка, в которой нашли отражение вопросы укрепления международных гуманитарных, культурных, образовательных связей, популяризации русского языка и русской культуры», – отметил глава государства, передает ТАСС.

По его словам, за прошедшие годы форум завоевал известность, обогатился интересными идеями, планами, инициативами, зарекомендовал себя эффективной и востребованной площадкой для делового взаимодействия и дружеского общения молодежи государств Евразии.

«Уверен, что форум пройдет на высоком уровне, даст старт новым совместным, взаимополезным проектам, позволит участникам обменяться опытом и практическими наработками», – подчеркнул глава государства и пожелал участникам успехов и всего самого доброго.

Международный молодежный образовательный форум «Евразия» пройдет в Оренбуржье с 4 по 10 сентября 2018 года и станет коммуникационной площадкой для взаимодействия молодых людей государств Евразийского континента, объединенных идеями русского мира. В образовательной программе смогут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, осуществляющие свою деятельность в сфере международного сотрудничества, развития русского языка и культуры, изучения истории России. Участниками форума станут 800 человек из 77 стран.

Образовательная программа пройдет по тематическим направлениям: «Новые горизонты», «Евразия в центре событий», «Глобальные вызовы», «Новые возможности», «Россия для мира», «Создаем будущее вместе». Свою образовательную площадку также представит «Молодежка ОНФ».

На Форуме состоятся панельные дискуссии, лекции, круглые столы, форсайт-сессии, будет работать Деловой центр – место для официальных обсуждений, заключения соглашений и меморандумов, между представителями российских и международных организаций.

В рамках форума состоится обсуждение перспектив платформы «Россия – страна возможностей» и будет разработана «дорожная карта» развития Всероссийских и международных форумных площадок на территории России.