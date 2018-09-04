Владелец «Хромой лошади» вышел на свободу раньше срока

Бывший совладелец пермского клуба «Хромая лошадь», где при пожаре погибло 156 человек, Анатолий Зак вышел из мест лишения свободы раньше срока.

Это произошло в связи с изменениями в законе: статья 72 УК РФ приравняла день нахождения в следственном изоляторе к полутора дням в колонии общего режима. Зак провел в СИЗО свыше трех лет и благодаря этому получил возможность подать ходатайство.

Запрос Зака был удовлетворен 22 августа, а 4 сентября он смог выйти на свободу из челябинской ИК-11, фактически отсидев восемь лет и девять месяцев вместо девяти лет и десяти месяцев, сообщает «Коммерсант».

Напомним, что Зака признали виновным в апреле 2013 года после пожара в клубе «Хромая лошадь», который случился в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек. Всего по делу были осуждены семь человек.

В конце 2013 осужденные подавали апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений.