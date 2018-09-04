СМИ рассказали об «исчезновении» Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын более двух недель не появляется на публике, пишут южнокорейские СМИ.

Северокорейские журналисты перестали освещать публичную деятельность главы КНДР 15 дней назад, сообщает Yonhap. В последний раз его видели на заводе медицинского оборудования и похоронах бывшего главы минобороны Ким Ен Чуна 21 августа. При этом с конца июля СМИ из Северной Кореи описали около 30 поездок Ким Чен Ына на разные мероприятия и предприятия.

Подчеркивается, что на среду у лидера КНДР запланирована встреча со спецпосланниками президента Южной Кореи. Кроме того, 8 сентября в стране отмечается важнейший праздник – 70-летний юбилей основания КНДР.

Отметим, что в воскресенье Ким Чен Ын прислал телеграмму с выражениями соболезнования близким певца Иосифа Кобзона, умершего в четверг на 81 году жизни.