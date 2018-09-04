В России впервые построят два танкера-химовоза

На Астраханском судостроительном производственном объединении во вторник заложили два танкера-химовоза для ООО «Волготранс» из Самары.

«Проект очень сложный, опыта производства данного судна на территории России нет. Мы практически первопроходцы. И для нас это очень важно, потому что это будет компетенция нашего завода. А значит, если в дальнейшем будет серия таких судов, мы их с легкостью построим», – рассказал на церемонии закладки гендиректор ООО «Каспийская энергия Управление» Рустам Халитов.

Химовозы будут предназначаться для перевозвки сырой нефти и нефтепродуктов, а также разнообразных наливных грузов, в числе которых требующие подогрева до 60 градусов жидкости, сообщает «Интерфакс».

Первый танкер должен быть готов в 2019 года, а второй – в 2020. Их обещают максимально оснастить технически, что позволит разгружаться не за один-два дня, а за пару часов.