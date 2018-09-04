Американский генерал предупредил о рисках атаки на Идлиб

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд предостерег сирийскую правительственную армию от масштабной атаки на анклав оппозиции в провинции Идлиб.

«Если Сирия проведет крупную военную операцию, следует ожидать гуманитарной катастрофы. Я думаю, мы все хотим этого избежать», – цитирует Reuters Данфорда.

Во вторник сообщалось, что российские истребители нанесли удары по позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что сирийский глава Башар Асад не должен «безрассудно атаковать» провинцию Идлиб.