Сотрудник колонии в Марий Эл пригвоздил руку заключенного ножом к столу

В Марий Эл следователи завершили расследование уголовного дела против сотрудника исправительной колонии №5, который ножом пригвоздил руку заключенного к столу за то, что тот ел в не отведенное для этого время, сообщает СУ СК по региону.

Дело было возбуждено против 27-летнего младшего инспектора ФКУ «Исправительная колония № 5» УФСИН России по Республике Марий Эл по статье «превышение должностных полномочий, сопряженное с применением насилия», сообщается на сайте СУ СК.

«По данным следствия, утром 25 декабря 2017 года в исправительной колонии № 5, расположенной в Советском районе Республики Марий Эл, младший инспектор застал осужденного, который должен был убирать снег на территории, в помещении для приема пищи. В ходе разговора он нанес нарушителю распорядка удар ножом по кисти левой руки», – говорится в сообщении.

По делу было проведено шесть судебно-медицинских экспертиз, три психофизиологических исследования, допрошено 16 свидетелей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Судя по фотографии, опубликованной на сайте ведомства, инспектор вонзил нож в руку, лежащую на столе.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после громкой истории с избиением осужденного в ярославской колонии приняла ряд мер для защиты заключенных от пыток.