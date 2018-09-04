Причиной смерти британской пары в Египте оказалось отравление химическим веществом

Британские СМИ, ссылаясь на близкие к расследованию источники, озвучили наиболее вероятную причину гибели пожилой пары из Великобритании в Турции.

В качестве основной версии называется отравление химическими веществами, которыми обрабатывали соседний номер, сообщает АТОР.

Вредные вещества использовали для уничтожения насекомых. В Европе давно действует запрет на эти химикаты, но в Египте они разрешены. Предполагается, что за ночь вредные пары могли проникнуть в номер британцев через общий подвесной потолок между двумя номерами.

«Возможно, отель использовал метилбромид, который является очень токсичным веществом. Раньше его использовали в Великобритании для обработки от вредителей зерновых складов. В этом случае склад должен был полностью закрыт в течение 24-48 часов, поскольку вдыхание этих паров было очень опасно», – прокомментировал ситуацию профессор токсикологии Имперского колледжа Лондона Алан Бообис.

Джон Купер и его супруга Сьюзен погибли на курорте Хургада 21 августа с разницей в 5 часов. Египет в качестве официальной называл версию, по которой пожилая пара скоропостижно скончалась из-за сердечной недостаточности в силу возраста. Однако власти страны пообещали проверить продукты питания и гигиены.

При этом накануне чета Купер почувствовала странный запах в комнате, пожилые люди даже пытались замаскировать его парфюмом. О подозрительном запахе в номере гостиницы сообщила и дочь пожилых супругов, которая проживала с тремя своими детьми отдельно. Гостиницу проверили на утечку угарного газа, но никаких его следов не обнаружили.

После смерти пожилых людей отель в Хургаде эвакуировали. Туроператор сообщил, что это мера предосторожности из-за участившихся заболеваний среди постояльцев отеля.

Сейчас Египет затягивает с выдачей тел супружеской пары Великобритании, а криминалистов не допустили к процедуре вскрытия и изучения тел погибших. Британские СМИ предполагают, что таким образом Египет хочет скрыть следы отравления химическими веществами.