Врио главы Орловской области пообещал Путину близкий к рекордному урожай

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области Андреем Клычковым, который рассказал, что регион в этом году может собрать близкий к рекордному урожай.

В начале встречи Путин уточнил, дошли ли до региона деньги на цели развития системы здравоохранения. Клычков ответил утвердительно и поблагодарил Путина от имени жителей.

«Мы получили 500 млн рублей. Как мы и договаривались, жители просили помощи – это закупка медицинского оборудования, строительство ФАПов в отдаленной местности, закупка мобильных ФАПов, мы купили и мобильный мамограф. В целом как раз за счет этих средств мы сможем поднять социальное обеспечение», – приводятся слова Клычкова на сайте Кремля.

Врио главы области отметил, что в регионе стабильная ситуация, удалось сократить госдолг на 200 с лишним млн рублей, а также увеличить объем инвестиций по сравнению с 2017 годом. До конца года планируется создать около 2 тыс. рабочих мест. Динамику в целом он назвал позитивной.

«Регион сейчас считается аграрным, поэтому мы особое внимание уделяем аграрной составляющей. Несмотря на достаточно непростые природные катаклизмы, мы в целом идем по сравнению с прошлым годом с хорошей динамикой. Думаю, что покажем если не рекордный урожай, то близкий к этому, средневзвешенный прогноз – около 4 тонн зерновых на одного жителя области. В прошлом году показатель был 4 тонны 200 килограмм на одного, и мы были в «тройке». Думаю, что в этом году мы на похожих цифрах останемся», – сказал Клычков.

Путин поинтересовался также ростом реальной зарплаты. Клычков сообщил, что этот показатель вырос на 7%.

«В этом году большой акцент уделяем инвестициям и прогнозируем по окончанию года объем около 47,4 млрд рублей. На 1 июля это 107% по аналогии к 2017 году. Крупнейшая инвестиция – это «Знаменский СГЦ», увеличение поголовья свиней, инвестиции – 7 млрд; заводы «Керама Марацци», «Санофи-Авентис Восток», размещенные в области», – сказал врио главы региона.

Он добавил, что в этом году запустили целый ряд проектов, которые долгие годы не реализовывались, за счет чего удастся полностью обеспечить регион тепличными культурами. Кроме того, введен первый этап «Орел Нобель-Агро» – элеватор на 30 тыс. тонн.

«Благодаря Вашей поддержке, благодаря поддержке Министерства транспорта в этом году нам удалось на 20% увеличить финансирование дорожного строительства. Я посчитал, что не просто нужно увеличить финансирование, нужно обеспечить четкий контроль. Поэтому мы ввели программу губернаторского контроля: на каждый строительный объект выезжают представители общественности, СМИ, депутаты, профессиональные организации, и мы проверяем каждый участок – дороги, дворовые территории», – отметил Клычков.

Он добавил, что в этом году удалось завершить проект, который не реализовывался три года – Беломестненский мост, который в регионе сравнивают с Крымским.

«Он соединяет две территории через реку Сосна; 15 июля я его открывал, проехали мотоциклисты, автомобилисты, идут люди. Безусловно, это большое движение», - сообщил он.

Клычков добавил, что в этом году будет закончено проектирование двух крупнейших мостов в городе Орел – это «Красный мост» и мост «Дружба». Мост «Дружба» уже начали ремонтировать, по «Красному мосту» заканчиваем проектирование, на следующий год начнутся ремонтные работы.

«И здесь же инфраструктурная составляющая. Ежедневно через город Орел проезжает транзитом 20 тыс. машин. Мы подписали инвестиционное соглашение, и в 2019 году уже будет начато строительство западного обхода города Орла», – отметил Клычков.

Путин уточнил, сколько продлится строительство. Врио губернатора отметил, что два года.

«Но строительство привлекательно тем, что выводит транзитный транспорт (из города), но ни одной копейки бюджетных средств мы не планируем. Эта дорога действительно будет платная, но она не будет касаться жителей областей, это только транзиты. Ведем большую работу по благоустройству. Причем, как Вы давали поручение, благоустройство касается не только областного центра, но абсолютно всей области, районных центров», – сказал он.

В качестве примеров внутридворового благоустройства, которые попросил привести Путин, Клычков упомянул сквер «Орлята», «который был в запустении». В это году его отремонтировали.

«Хотел доложить еще об одном очень важном вопросе. Нам удалось разработать и принять законопроект, который позволяет предоставлять застройщикам земельные участки для того, чтобы запустить строительство для замены ветхого аварийного жилья и предоставления очередникам. Первый стартовый проект уже начался, первые строительные работы идут. Думаю, что этот закон позволит нам сдвинуть с мертвой точки и очередь, а самое главное – (обеспечить) бесперебойное расселение ветхого и аварийного жилья в рамках региональной программы», – сказал Клычков.

По его словам, в 12 районах области начинается в этом году строительство 12 спортивных полноценных открытых комплексов.

Также он рассказал о работе над поручением президента по размещению многопрофильного колледжа по подготовке специалистов инженерных специальностей (топ-50) для Центрального федерального округа.

«Сейчас мы получили поддержку и по линии Дмитрия Анатольевича Медведева, выразили согласие Минпромторг, Министерство просвещения, Российская академии народного хозяйства и госслужбы. И мы просили бы Вас поддержать идею, дать возможность разместить этот колледж в Орле как центре Центрального федерального округа», – сообщил врио губернатора.

Он напомнил, что на прошлой встрече обращался к Путину по поводу размещения особой экономической зоны.

«Сейчас снят мораторий. Мы по границе транспортного коридора рассмотрели 14 производственных площадок, на которых может возникнуть, может появиться особая экономическая зона. Замминистра экономического развития был в регионе. Мы детально проработали, конечно, сократили количество. Мы просим поддержать. Это будет возможность рывка для региона, потому что у нас профицит по сельскохозяйственной продукции, и мы хотели бы акцент сделать именно на перерабатывающей промышленности, что позволило бы расти региону», – сказал Клычков.

Он также показал Путину «красоты» Орловской области: Вятский Посад, батюшка Илий служит. Орловские зубры, 650 голов орловских зубров. И напомнил, что в этом году исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.

«Мы приглашаем Вас посетить регион, если будет возможность. Будем рады. Весь регион готовится к празднику. Конечно, количество писателей, которые есть, – это и сложность, с одной стороны, с другой стороны, это и хорошее подспорье, и начало, и база», – сказал Клычков.

Путин, разглядывая фотографии, назвал Вятский посад очень красивой церковью.

«Меня как раз батюшка приглашал приехать, постараюсь это сделать. Вам удалось за это время поставить работу на системную основу. Надеюсь, все у Вас получится – реализация планов, о которых Вы сказали», – заявил Путин.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о Клычкове, который ранее занимал депутатское кресло в Мосгордуме, а позже стал врио главы Орловской области.