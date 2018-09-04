Врио главы Орловской области пообещал Путину близкий к рекордному урожай

Взгляд
4 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 16:08  |  vz.ru
Разделы

Минск придумал новый способ жульничества с российской нефтью

Нефтяная война между Россией и Белоруссией набирает обороты Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Россия и Белоруссия вступили в очередную словесную перепалку, и она весьма напоминает серию других подобных конфликтов между двумя союзниками. Речь идет об условиях поставок российских энергоносителей. Похоже, Минск изобрел новую схему жульничества, позволяющую зарабатывать на перепродаже российской собственности. Подробности...
Перейти а раздел…

Создатели «Самарского чуда» научились делать невозможное

Успешное спасение проекта стадиона «Самара Арена» помогло Дмитрию Азарову выработать план санации экономики всей Самарской областиФото: Максим Богодвид/РИА Новости
«У нас действительно был период, когда самарские производители вдруг оказались почему-то неконкурентоспособными. Сегодня мы ситуацию эту исправляем», – говорит врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. За девять месяцев ему удалось невозможное: мобилизовать подрядчиков и завершить стройку футбольного стадиона к ЧМ-2018. Теперь успешный опыт «Самара Арены» должен стать рецептом экономического оздоровления всего региона. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
Перейти а раздел…

Что ждет Минские соглашения после убийства Захарченко

Захарченко был одним из последних подписантов «Минска-2», все еще имевших отношение к Минскому процессуФото: Егор Еремов/РИА Новости
Убийство главы ДНР Александра Захарченко ставит под угрозу не только выполнение Минских соглашений, но и само их существование. Это прекрасно понимают и в Москве, и в европейских столицах, которые отреагировали на смерть Захарченко совсем не так, как хотелось бы Киеву. На ближайшем заседании в Минске Россия потребует международного расследования гибели Захарченко. Как будут развиваться события после теракта в Донецке? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

«Русскость» создается на рубежах империи

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Это не про расизм, не про проценты крови, не про «татарского прадедушку». Это про принадлежность к политическому сообществу, к культуре. Это про русских в Париже в 1814-м и в Берлине в 1945-м. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Сумеет ли Порошенко легализовать церковный раскол

Сергей Худиев, публицист, богослов
Всякое бывает на белом свете, но чтобы Константинопольский патриархат пошел на разрушительные для Вселенского православия шаги – это довольно маловероятно. Зачем? Чтобы насолить Москве? Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Эпоха легенд ушла – и слава Богу!

Антон Крылов, журналист
Кобзон был настоящей легендой, но стал ею очень давно, а других на горизонте не видно. Это совсем не означает, что нам нужно грустить по ушедшей «эпохе легенд». Возможно, нам стоит бояться ее возвращения. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
    Перейти а раздел…

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

    Трамп подталкивает Европу дружить с Путиным

    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

      Перейти а раздел…

      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
      Подробности...

      Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко

      В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбиций
      Подробности...

      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Москалькова: Удержание Киевом моряков «Норда» абсурдно и безнравственно
          Появились данные о мощном авиаударе ВКС России по боевикам в ИдлибеЭксперт оценил реакцию Европы на убийство ЗахарченкоНабиуллина заявила о факторах в пользу повышения ключевой ставки ЦБРоссийские туристы лишились 1 млн евро в Париже
          Google предостерегли от вмешательства в российские выборыУкраина признала катастрофическое бегство граждан из страныВ Кремле отреагировали на предостережение Трампа в адрес АсадаОзвучена пугающая версия появления дырки в «Союзе»
          Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителяБлогеры посмеялись над полетом Порошенко в рейсовом самолетеНа границе Азербайджана и Грузии погиб пограничникВ Киеве признали разногласия с Берлином по «Северному потоку – 2»

          Главная тема


          Что ждет Минские соглашения после убийства Захарченко

          извинения Костина


          Песков припомнил Лондону резкие заявления в адрес Путина

          Керченский пролив


          Киев решил установить границу в Азовском море

          «триумфальный момент»


          Напарник Армстронга «дополнил» оскорбивший американцев фильм о высадке на Луне

          подозрительные транзакции


          Через банк в Эстонии за год провели 30 млрд «российских» долларов

          дело скрипаля


          Лавров снял шляпу перед британскими дипломатами

          «Я здесь, никуда не уехал»


          Телохранитель Захарченко опроверг появившиеся после убийства слухи

          «подлое убийство»


          Поклонская назвала имя убийц Захарченко

          подлое преступление


          Почему охрана Захарченко оказалась бессильна

          Похвала Маккейну


          Сергей Худиев: Вера, которую утверждал сенатор, разрушается самими американскими элитами

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          Миграционный кризис


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Макрону пока не особенно удалось убедить датчан в том, что их нет

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Врио главы Орловской области пообещал Путину близкий к рекордному урожай

          4 сентября 2018, 15:11

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области Андреем Клычковым, который рассказал, что регион в этом году может собрать близкий к рекордному урожай.

          В начале встречи Путин уточнил, дошли ли до региона деньги на цели развития системы здравоохранения. Клычков ответил утвердительно и поблагодарил Путина от имени жителей.

          «Мы получили 500 млн рублей. Как мы и договаривались, жители просили помощи – это закупка медицинского оборудования, строительство ФАПов в отдаленной местности, закупка мобильных ФАПов, мы купили и мобильный мамограф. В целом как раз за счет этих средств мы сможем поднять социальное обеспечение», – приводятся слова Клычкова на сайте Кремля.

          Врио главы области отметил, что в регионе стабильная ситуация, удалось сократить госдолг на 200 с лишним млн рублей, а также увеличить объем инвестиций по сравнению с 2017 годом. До конца года планируется создать около 2 тыс. рабочих мест. Динамику в целом он назвал позитивной.

          «Регион сейчас считается аграрным, поэтому мы особое внимание уделяем аграрной составляющей. Несмотря на достаточно непростые природные катаклизмы, мы в целом идем по сравнению с прошлым годом с хорошей динамикой. Думаю, что покажем если не рекордный урожай, то близкий к этому, средневзвешенный прогноз – около 4 тонн зерновых на одного жителя области. В прошлом году показатель был 4 тонны 200 килограмм на одного, и мы были в «тройке». Думаю, что в этом году мы на похожих цифрах останемся», – сказал Клычков.

          Путин поинтересовался также ростом реальной зарплаты. Клычков сообщил, что этот показатель вырос на 7%.

          «В этом году большой акцент уделяем инвестициям и прогнозируем по окончанию года объем около 47,4 млрд рублей. На 1 июля это 107% по аналогии к 2017 году. Крупнейшая инвестиция – это «Знаменский СГЦ», увеличение поголовья свиней, инвестиции – 7 млрд; заводы «Керама Марацци», «Санофи-Авентис Восток», размещенные в области», – сказал врио главы региона.

          Он добавил, что в этом году запустили целый ряд проектов, которые долгие годы не реализовывались, за счет чего удастся полностью обеспечить регион тепличными культурами. Кроме того, введен первый этап «Орел Нобель-Агро» – элеватор на 30 тыс. тонн.

          «Благодаря Вашей поддержке, благодаря поддержке Министерства транспорта в этом году нам удалось на 20% увеличить финансирование дорожного строительства. Я посчитал, что не просто нужно увеличить финансирование, нужно обеспечить четкий контроль. Поэтому мы ввели программу губернаторского контроля: на каждый строительный объект выезжают представители общественности, СМИ, депутаты, профессиональные организации, и мы проверяем каждый участок – дороги, дворовые территории», – отметил Клычков.

          Он добавил, что в этом году удалось завершить проект, который не реализовывался три года – Беломестненский мост, который в регионе сравнивают с Крымским.

          «Он соединяет две территории через реку Сосна; 15 июля я его открывал, проехали мотоциклисты, автомобилисты, идут люди. Безусловно, это большое движение», - сообщил он.

          Клычков добавил, что в этом году будет закончено проектирование двух крупнейших мостов в городе Орел – это «Красный мост» и мост «Дружба». Мост «Дружба» уже начали ремонтировать, по «Красному мосту» заканчиваем проектирование, на следующий год начнутся ремонтные работы.

          «И здесь же инфраструктурная составляющая. Ежедневно через город Орел проезжает транзитом 20 тыс. машин. Мы подписали инвестиционное соглашение, и в 2019 году уже будет начато строительство западного обхода города Орла», – отметил Клычков.

          Путин уточнил, сколько продлится строительство. Врио губернатора отметил, что два года.

          «Но строительство привлекательно тем, что выводит транзитный транспорт (из города), но ни одной копейки бюджетных средств мы не планируем. Эта дорога действительно будет платная, но она не будет касаться жителей областей, это только транзиты. Ведем большую работу по благоустройству. Причем, как Вы давали поручение, благоустройство касается не только областного центра, но абсолютно всей области, районных центров», – сказал он.

          В качестве примеров внутридворового благоустройства, которые попросил привести Путин, Клычков упомянул сквер «Орлята», «который был в запустении». В это году его отремонтировали.

          «Хотел доложить еще об одном очень важном вопросе. Нам удалось разработать и принять законопроект, который позволяет предоставлять застройщикам земельные участки для того, чтобы запустить строительство для замены ветхого аварийного жилья и предоставления очередникам. Первый стартовый проект уже начался, первые строительные работы идут. Думаю, что этот закон позволит нам сдвинуть с мертвой точки и очередь, а самое главное – (обеспечить) бесперебойное расселение ветхого и аварийного жилья в рамках региональной программы», – сказал Клычков.

          По его словам, в 12 районах области начинается в этом году строительство 12 спортивных полноценных открытых комплексов.

          Также он рассказал о работе над поручением президента по размещению многопрофильного колледжа по подготовке специалистов инженерных специальностей (топ-50) для Центрального федерального округа.

          «Сейчас мы получили поддержку и по линии Дмитрия Анатольевича Медведева, выразили согласие Минпромторг, Министерство просвещения, Российская академии народного хозяйства и госслужбы. И мы просили бы Вас поддержать идею, дать возможность разместить этот колледж в Орле как центре Центрального федерального округа», – сообщил врио губернатора.

          Он напомнил, что на прошлой встрече обращался к Путину по поводу размещения особой экономической зоны.

          «Сейчас снят мораторий. Мы по границе транспортного коридора рассмотрели 14 производственных площадок, на которых может возникнуть, может появиться особая экономическая зона. Замминистра экономического развития был в регионе. Мы детально проработали, конечно, сократили количество. Мы просим поддержать. Это будет возможность рывка для региона, потому что у нас профицит по сельскохозяйственной продукции, и мы хотели бы акцент сделать именно на перерабатывающей промышленности, что позволило бы расти региону», – сказал Клычков.

          Он также показал Путину «красоты» Орловской области: Вятский Посад, батюшка Илий служит. Орловские зубры, 650 голов орловских зубров. И напомнил, что в этом году исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.

          «Мы приглашаем Вас посетить регион, если будет возможность. Будем рады. Весь регион готовится к празднику. Конечно, количество писателей, которые есть, – это и сложность, с одной стороны, с другой стороны, это и хорошее подспорье, и начало, и база», – сказал Клычков.

          Путин, разглядывая фотографии, назвал Вятский посад очень красивой церковью.

          «Меня как раз батюшка приглашал приехать, постараюсь это сделать. Вам удалось за это время поставить работу на системную основу. Надеюсь, все у Вас получится – реализация планов, о которых Вы сказали», – заявил Путин.

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о Клычкове, который ранее занимал депутатское кресло в Мосгордуме, а позже стал врио главы Орловской области.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............