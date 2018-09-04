Порошенко предложил Австрии взять шефство над населенным пунктом Донбасса

Вена может взять шефство над одним из населенных пунктов в Донбассе, заявил украинский президент Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Мы направили предложения о возможном «шефстве» Австрии над одним из населенных пунктов (в Донбассе), и сегодня мы тщательно прорабатываем эти позиции», – заявил он, передает УНН.

В конце августа Порошенко говорил, что руководство Украины и ее дипломатические представительства будут делать все, чтобы каждое государство Европейского союза взяло на себя ответственность за восстановление конкретного населенного пункта в Донбассе, передает RT.