В России придумали новый способ отправки туристов в стратосферу

В России разрабатывается возможность запуска туристов в стратосферу на высоту 25,7 км при помощи гелиевых шаров.

Первым испытал на себе пробный подъем манекен Валера, одетый в космический скафандр «Сокол». Он отправился в полет из города Николаевска Волгоградской области.

«Подъем осуществлялся на кластерном стратостате, состоящем из шести шаров-зондов, наполненных гелием. Парашютная посадка произошла в 50 километрах от точки старта. Этот запуск стал первым испытанием будущей туристической системы полетов в стратосферу», – приводит РИА «Новости» сообщение компании «Стратонавтика».

Во время запуска проверили работу систем, радиосвязи и управления, а также отследили показания датчиков температур.

«Все сработало хорошо, теперь мы сможем создавать сборки, способные поднять человека в скафандре. Это не только дешевле использования больших стратостатов с герметичной капсулой, но и значительно надежнее», – сообщил главный инженер компании Денис Ефремов.

В рамках следующего этапа проекта будет проектироваться система жизнеобеспечения в скафандре. Она должна помочь обеспечить безопасность подъема туристов в стратосферу и обратный спуск на землю с парашютом.