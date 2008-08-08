Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя

Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев выложил в соцсети видео, озаглавленное «Страшная тайна» происхождения моего кителя, в котором многим видится Сталин».

Владимир Соловьев разместил на своей странице в Twitter видео, которое начинается с нарезки, где он появляется в эфире в кителях черного и коричневого цветов.

«Страшная тайна» происхождения моего кителя , в котором многим видится Сталин #соловьевlive pic.twitter.com/KOUuhG3kgM — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 4 сентября 2018 г.

«Многие интересуются, кто мне шьет пиджаки, – говорит Соловьев со «сталинским» акцентом. – Подозревают, что это ателье имени товарища Сталина».

«Давайте проведем сеанс разоблачения, – предлагает он, расстегивая пиджак, – и выясним, кто на самом деле? Чей это пиджак?» С этими словами он снимает китель и демонстрирует бирку на изнанке. «Если я правильно понимаю, нигде (нет) ни товарища Сталина, ни товарища Ким Ир Сена. Я бы даже больше сказал – европейская страна (имея в виду производителя пиджака). Так что поаккуратнее с комментариями, друзья», – заключает ведущий.