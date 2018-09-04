Российские туристы лишились 1 млн евро в Париже

Недалеко от парижского аэропорта Ле-Бурже у троих российских туристов неизвестные отняли багаж с вещами общей стоимостью в 1 млн евро.

Ограбление произошло понедельник в 22.30 по местному времени (23.30 по Москве), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Europe1.

Туристы из России прилетели в парижский аэропорт Ле Бурже, обслуживающий рейсы частных самолетов и авиакомпаний, которые предоставляющие услуги богатым путешественникам, отмечает ТАСС. Имена троих россиян при этом не называются.

На арендованной машине с шофером россияне направились в Париж, однако путь им преградила машина с четырьмя людьми в масках.

Грабители отняли у туристов багаж – три чемодана и сумку, в которой находились, в том числе, драгоценности, а также наличные деньги и мобильные телефоны. Отмечается, что водитель арендованного автомобиля пытался сфотографировать грабителей, но они забрали и его телефон, после чего скрылись.

Потерпевшие написали заявление в полицию, оценив сумму украденного в 1 млн евро.

В российском посольстве пока не прокомментировали происшествие с туристами.