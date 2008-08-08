Земфира выпустила песню после скандала с Монеточкой

Певица Земфира выпустила новую песню «Джозеф» после обещания отказаться от концертов и записать альбом.

«Премьера. «Джозеф», – такое сообщение появилось в ночь на вторник в официальном паблике Земфиры в соцсети «ВКонтакте». Там же размещены ссылки на песню.

Текст песни основан на фрагментах двух стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

Отмечается, что это первая запись песни, которую Земфира уже исполняла вживую.

Обложку для сингла оформили Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский.

Ранее Земфира раскритиковала певиц Гречку и Монеточку, назвав голос последней «омерзительным». Это вызвало реакцию разных артистов, которые высказывали свое отношение к теме. Позже Гречка поблагодарила Земфиру за мнение, но отказалась выступать на музыкальном фестивале Live Fest в Сочи, где та должна была присутствовать.

В середине августа Земфира сообщала, что планирует записать новый альбом и не хочет давать концерты.

Последний студийный альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.