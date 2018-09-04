Устюгов подтвердил, что стал одним из подозреваемых по допинговому делу

Евгений Устюгов, двукратный олимпийский чемпион, подтвердил, что получил уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) о начале расследования, при этом в Союзе биатлонистов России (СБР) не намерены ему помогать.

Устюгов выступил с официальным заявлением о начале расследования в отношении него.

«Неделю провели в консультациях и поисках поддержки. В СБР, к сожалению, дали понять, что не готовы нам помогать», – приводит его слова РИА «Новости». – Мы обратились за помощью к нашему руководству, к Прохорову (Михаил Прохоров, экс-президент СБР) и Кущенко (Сергей Кущенко, бывший исполнительный директор СБР), которые всегда нас поддерживали. Идут консультации с адвокатами из очень авторитетной компании», – отметил Евгений Устюгов.

Он подтвердил, что «получил на электронную почту уведомление от IBU, что в отношении меня начато расследование, и что обязан ответить в течение 14 дней».

В то же время, по его словам, «обвинения смешные». «Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова».

«Без вариантов, буду защищать свое имя, – заверил Устюгов. – Все допинг-тесты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Дико, что с учетом всего этого нас сейчас заставляют оправдываться».

«У IBU всегда было достаточно здравого смысла, чтобы проверять данные, на которых основываются обвинения. Очень рассчитываю, что и новый состав IBU не отступит от принципов справедливости», – заключил он.

Напомним, в конце августа международный союз биатлонистов обвинил четырех российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, однако их имена официально не назывались.

Однако спортивный журналист Андрей Митьков раскрыл в Telegram именнекоторых обвиняемых: «Имена официально не называются до завершения расследования. Но в их числе – двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, олимпийский чемпион, наше биатлонное все Антон Шипулин», – отмечал он.