New Yorker из-за критики отозвал приглашение экс-помощнику Трампа на форум

Американский журнал New Yorker из-за критики отказался от приглашения на организуемый им общественно-политический форум бывшего помощника президента США Дональда Трампа – Стивена Бэннона, сообщил главный редактор издания Дэвид Ремник.

После того, как Ремник в понедельник сообщил о планах пригласить Бэннона и взять у него интервью, несколько известных в США деятелей шоу-бизнеса заявили, что отказываются от посещения форума. Среди них был актер Джим Керри, режиссер и продюсер Джад Апатоу и комик Пэттон Освальт, передает ТАСС.

Из-за такой критики Ремнику пришлось отказаться от приглашения Бэннона. При этом свою позицию он обосновал тем, что Бэннон якобы является сторонником превосходства белой расы и антисемитом. Однако Ремник все же не исключил, что возьмет интервью у экс-помощника Трампа в иной обстановке, но «не на сцене».

Бэннон в ответ отметил, что New Yorker очень настойчиво звал его на форум, а «столкнувшись с визжащей в сети толпой, продемонстрировал, что является бесхребетным».

Бэннон занимал одну из руководящих позиций в предвыборном штабе Трампа в 2016 году, а затем был назначен на созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. Однако в августе 2017 года он покинул пост. Кроме того, Бэннон стал участником скандала, когда бывшая жена обвинила его в антисемитизме.