Режиссер потребовал запретить «Матильду» как порнографию

Режиссер-документалист из Екатеринбурга Сергей Алиев направил иск в суд с требованием приравнять демонстрацию фильма «Матильда» к популяризации порнографии.

Октябрьский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иск Алиева, в котором он просит удалить все копии «Матильды» на материальных носителях и в интернете, приравнять распространение фильма к популяризации порнографии и взыскать с киностудии «РОК» компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, передает Ura.ru.

«Мой доверитель воспринимает критику Николая Второго как обращенную к нему лично», – сообщил адвокат Алиева.

Напомним, ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой запретить фильм Алексея Учителя «Матильда». В октябре 2017 года экспертиза трейлера фильма не выявила оскорбления чувств верующих, как и признаков возбуждения розни или вражды.

В Общественной палате также не увидели в фильме «Матильда» «ничего предосудительного».