Российские войска получат новый заряд разминирования

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4 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Россияне поменяли свое отношение к кредитам

Среди заемщиков растет число пожилых людейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Настоящий бум кредитования наблюдается в России. Это тем более удивительно, что еще несколько лет назад финансовый кризис заставил жителей страны перейти в режим экономии. Однако сейчас, похоже, потребительская модель вернулась к докризисным показателям. Что повлияло на подобные перемены? Подробности...
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Нужно ли России разваливать Евросоюз

Эммануэль Макрон обвиняет Путина в том, что делает ТрампФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Франции сказал, что Владимир Путин мечтает развалить Евросоюз. Это заявление выглядит странным не только потому, что еще несколько дней назад Эммануэль Макрон призывал ЕС действовать вместе с Россией. В реальности о развале Евросоюза мечтают вовсе не в Москве, и Макрону стоит обратить внимание совсем на другого политика. Подробности...
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Дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России

Российские космические аппараты нуждаются в защите не только от метеоритов, но и от халатности работников космической отраслиФото: Олег Урусов/РИА Новости
В разгерметизации МКС винили метеорит, но оказалось, что проблема находится на Земле. Дело в производственном браке и в вопиющем непрофессионализме работников космической отрасли, и это уже не первый подобный случай. Как минимизировать «человеческий фактор», способный поставить под вопрос технологический прорыв страны? Подробности...
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Почему Украина не признается в убийстве Захарченко

Слава украинского спецназа после гибели Захарченко, Гиви и Моторолы, по идее, должна только вырастиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Расследование убийства лидера ДНР пока только начинается, однако многие уже высказывают наиболее очевидную версию преступления. Этот теракт явно организовали в Киеве, говорят специалисты, и даже называют конкретную воинскую часть ВСУ, которая занимается такими делами. Почему же Украина отказывается признаваться в ликвидации «лидера террористов ДНР»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Эпоха легенд ушла – и слава Богу!

Антон Крылов, журналист
Кобзон был настоящей легендой, но стал ею очень давно, а других на горизонте не видно. Это совсем не означает, что нам нужно грустить по ушедшей «эпохе легенд». Возможно, нам стоит бояться ее возвращения. Подробности...
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Массовый культ поклонников бога по имени «Успешный Успех»

Елена Жосул, советник председателя Синодального информационного отдела
Менеджеры бизнес-школы, которая привозила в Россию Роббинса, накануне обрывали мой мобильный с иеговистской страстью. Ну кто-нибудь из маститых религиоведов уже проанализирует его, в конце-то концов? Подробности...
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Война без правил у российских границ

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы как-то привыкли считать, что бесцеремонная линия Запада в отношении Украины с середины 2000-х годов стала результатом недооценки того, насколько серьезной окажется российская реакция. А почему бы не предположить, что это не так? Подробности...
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    Трамп подталкивает Европу дружить с Путиным

    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

    Заявление Путина по пенсионным изменениям

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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
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      Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко

      В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбиций
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      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Российские войска получат новый заряд разминирования

          4 сентября 2018, 08:21

          Текст: Анна Инсарова

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          Техмаш (входит в Ростех) завершает работу над созданием заряда разминирования и готовится к его поставкам для Вооруженных сил, сообщили в пресс-службе концерна.

          «На базе АО «НИИИ» продолжаем работы по одному из самых перспективных направлений разработки инженерных боеприпасов – созданию удлиненного заряда разминирования. Возможно, уже в ближайшее время ВС России получат заряд разминирования повышенной эффективности», – сообщили в пресс-службе «Техмаша», передает РИА «Новости».

          Разрабатываемый «Техмашем» удлиненный заряд разминирования должен заменить удлиненные заряды, применяемые в установках УЗП-77 и УЗП-83.

          До этого в «Техмаш» анонсировал, что боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» получат «умные» снаряды с управляемым воздушным подрывом.


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