Российские войска получат новый заряд разминирования

Техмаш (входит в Ростех) завершает работу над созданием заряда разминирования и готовится к его поставкам для Вооруженных сил, сообщили в пресс-службе концерна.

«На базе АО «НИИИ» продолжаем работы по одному из самых перспективных направлений разработки инженерных боеприпасов – созданию удлиненного заряда разминирования. Возможно, уже в ближайшее время ВС России получат заряд разминирования повышенной эффективности», – сообщили в пресс-службе «Техмаша», передает РИА «Новости».

Разрабатываемый «Техмашем» удлиненный заряд разминирования должен заменить удлиненные заряды, применяемые в установках УЗП-77 и УЗП-83.

До этого в «Техмаш» анонсировал, что боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» получат «умные» снаряды с управляемым воздушным подрывом.