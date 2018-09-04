Россия запланировала военную инспекцию в Бельгии

Российские инспекторы в рамках Венского документа проверят военный объект на территории Бельгии, сообщил глава Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекция пройдет во вторник, она продлится один день. Российские специалисты посетят военный объект, а также получат данные о личном составе, системах вооружения и технике, передает РИА «Новости».